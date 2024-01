La Mano 1.9 en mode banger sur "I Say"

Le jeune rappeur continue son ascension.

Si vous êtes un suiveur assidu du rap FR, sur TikTok, en streaming ou sur les plateformes, vous avez probablement déjà entendu parler de La Mano 1.9. Le jeune rappeur a même fait des premières parties pour Gazo. Et pour 2024, il a apparemment décidé de charbonner fort, avec un single inédit sorti dès le 1er janvier. Il s'agit du morceau "I Say", un banger hyper street, très agressif sur une instru drill, avec un clip qui mélange images de studio et séquences tournées au quartier. On vous laisse découvrir tout ça !