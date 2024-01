Wiz Khalifa dans les bails de "Chicago Winds"

Ce morceau figure dans son album "Decisions".

Wiz Khalifa veut voler de ses propres ailes dans son clip "Chicago Winds". C’est une vidéo à travers laquelle le chanteur lance un message d’espoir aux personnes qui vivent des situations difficiles. Les paroles exprimées incitent ces individus à prendre leur courage à deux mains afin d’atteindre leurs objectifs. Pour lui, le plus important est d’être conscient qu’avec la détermination, on peut arriver à tout et penser qu'il ne faut jamais lâcher prise et faire face à la réalité comme un bon soldat.