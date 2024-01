Fabolous en démonstration dans "Selfish Freestyle"

Des barz, des barz et encore des barz.

Gros kickeur très sous-côté dans le rap game US, Fabolous est toujours bien présent et en forme, malgré les années qui s'empilent (il a 46 ans). Et pour terminer l'année 2023 en beauté, le rappeur a voulu partager un nouveau freestyle inédit avec ses fans, "Selfish Freestyle". Un morceau dans lequel l'artiste montre toute l'étendue de sa palette, entre egotrip, flow tout-terrain, jeux de mots très réussis, bref, ses fans vont être ravis du morceau. On attend toutefois qu'il fasse un vrai retour avec un gros projet, histoire de montrer aux jeunes que même à 46 ans, on peut encore rivaliser au micro.