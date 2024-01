Ninho avec Lil Baby dans le clip de "Blue Story"

Un des gros morceaux de son album "NI".

Il a peut-être fait un peu moins de bruit que les autres années, mais Ninho a encore fait fort en 2023, avec la sortie de son album "NI" qui contient énormément de featurings internationaux : Central Cee, Omah Lay, Ayra Starr, mais aussi Lil Baby, pour le morceau "Blue Story", peut-être un des meilleurs du projet. Et cette semaine, Ninho a dévoilé le clip du morceau. Une vidéo tournée à Paris et Atlanta, avec de très jolis plans qui viennent bien illustrer le morceau. On vous laisse découvrir tout ça !