Il est déjà de retour.

A peine 6 mois après la sortie de son projet "SUN7", Houdi est déjà de retour avec de l'inédit. Le rappeur du 77 vient de dévoiler le clip du morceau "Belle Chanson", un morceau dans lequel l'artiste mélange les ambiances, avec un début très doux et un couplet qui ressemble à celui d'un banger bien sombre, très bien kické. On sent le rappeur toujours aussi à l'aise techniquement au micro, ça fait plaisir à entendre, et le visuel sombre est bien immersif.