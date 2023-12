C'est clip bien rythmé!

Fivio Foreign & 41 sont en salle de réanimation de leur nouveau clip intitulé "Get Deady". Sur les premières images du clip, on peut voir un des rappeurs en salle de réanimation, un médecin venant de le sauver. Heureusement qu’il s’est réveillé d’ailleurs. A travers les paroles, les rappeurs veulent faire comprendre qu’ils ne sont plus dans leurs histoires de « prendre la pilule », mais leur comportement montre le contraire.