Tiito prend ses précautions dans "Juste au cas où"

Il est déjà de retour.

Quelques semaines après avoir choqué la France grâce à son titre en featuring avec Kerchak, Tiito est déjà de retour avec de la nouveauté, et de la bonne. Le rappeur vient de dévoiler le clip de "Juste au cas où", un morceau dans lequel il nous montre qu'on peut compter sur lui quand c'est l'heure de kicker. Le tout, sur une mélodie avec quelques notes de guitare qui passe très bien, et un clip dans lequel on le retrouve à plusieurs lieux importants de son univers : en bas de la tour, en club, mais aussi en cellule. On vous laisse découvrir tout ça !