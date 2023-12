La chanson est un extrait de son album "Set It Off".

Offset revient sur le devant de la scène avec son dernier visuel, "Blame It On Set". Dans le clip, on peut voir le rappeur en costume travailler dans un bureau de 9h à 17h. Offset exprime son mécontentement après avoir passé un si long moment à faire des tâches que ne lui plaisent pas vraiment. Le pire c'est de voir son chef lui donner encore plus de travail sachant qu'il a beaucoup de choses à faire...