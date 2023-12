Le rappeur marseillais est toujours aussi chaud.

Après s'être illustré aux côtés de L'Algérino, YL ou encore Sofiane, Bendo et Soprano, Kofs est de retour en solo. Après "Algérien Faché" sorti en juillet et tourné en Algérie, le rappeur marseillais poursuit sa série et balance "Algérien Faché #2". Toujours accompagné de son vigoureux timbre de voix et de son flow puissant, Kofs nous emmène cette fois-ci au coeur de sa cité à Marseille.