Kofs, un "algérien fâché"qui dévoile son nouveau clip !

Son album explosif "Matrixé" est dispo depuis février 2023.

2023 est une année hyper productive pour le capitaine de Marseille ! Après son album "Matrixé", sorti en début d'année et l'annonce de sa participation au morceau "Barrio", titre collégial avec la crème des artistes algériens : Bilal, Didine Canon et Foufa Torrino, Kofs enchaine cet été avec le premier épisode de sa nouvelle série de freestyle : "Algérien fâché #1". En parallèle, il enchaîne les tournages cinéma et vous risquez de le voir beaucoup dans les mois à venir sur petit et grand écran...