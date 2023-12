Prinzly regarde le monde à travers le "Hublot"

Le belge est déjà de retour !

Toujours aussi dynamique, la scène bruxelloise continue de nous abreuver en bon rap et cette semaine, on va mettre la lumière sur Prinzly. Le rappeur s'était fait connaître l'année dernière, notamment grâce à son featuring avec Hamza. En 2023, il a sorti deux projets, dont le deuxième, "Escale 8000", vient tout juste de sortir le 8 décembre. Et pour fêter ça, il dévoile le clip de "Hublot", extrait de l'EP, dans une ambiance plutôt introspective, avec un clip qui semble retracer les moments forts de son parcours dans la musique.