L'artiste du 92i fait son retour.

On ne vous avait plus parlé de Chaax depuis le début de l'année. Mais le rappeur signé chez 92i n'a pas arrêté le rap, bien au contraire : il travaillait juste ses nouveaux projets dans l'ombre et la discrétion. Il est désormais de retour avec un nouveau single clippé, "Mohamed VI". Un morceau dans un mood assez trap dans lequel il nous parle de sa vie, de son parcours, ses échecs et ses réussites, et surtout, l'importance de toujours y croire. Qu'en pensez-vous ?