Un nouveau visuel où l'on retrouve la chanteuse en solo.

Dans son dernier album "era 24", Ronisia conviait Niska. Les deux artistes dévoilaient à deux un titre romantique et entêtant intitulé "I Got U". Un hit qui comptabilise plus d'un million d'écoutes sur Spotify et qui s'accompagnait d'un clip réalisé par Dante Palma. Aujourd'hui, la jeune chanteuse publie une version alternative à ce visuel. Ronisia se retrouve seule cette fois-ci et interprète son titre toujours sous l'oeil de Dante Palma.