Un extrait de son deuxième album, "ERA 24".

Plus d'un an après la sortie de son premier album éponyme, Ronisia est de retour. Ce vendredi 17 mars, la chanteuse dévoilera le deuxième, "ERA 24". Un nouveau long-format où apparaissent à ses côtés, Lisandro Cuxi, Amaria BB et Niska. Quelques jours avant sa sortie, Ronisia publie justement sa collaboration avec le rappeur d'Évry, ainsi que son sublime clip réalisé par Dante Palma.