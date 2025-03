Landy placé en garde à vue dans l'affaire du cambriolage d'Inoxtag

Oui, on sait, ça fait beaucoup d'informations étranges d'un coup.

Ce sont RTL et l'AFP qui ont sorti l'information en premier : on a du nouveau concernant l'affaire des cambriolages dont a été victime Inxotag dans son pavillon des Yvelines en novembre dernier. En effet, le rappeur Landy, ainsi qu'un autre individu dont l'identité demeure pour l'instant secrète, ont été placés en garde à vue par la BRB de Versailles, tout ça dans le cadre de l'enquête préliminaire qui vient d'être ouverte pour vol en bande organisée.

Le pavillon de l'influenceur était à cette période loué à un ami d'Inoxtag, qui avait apparemment constaté une effraction, ainsi que le vol de cartes Pokémon, tout ça en étant rentrés en forçant une fenêtre du salon. Selon d'autres sources, du matériel informatique aurait également été dérobé, le tout pour un montant du préjudice estimé à 10 000 euros (source : BFM).

Le rappeur Landy a été arrêté ce mardi. Il est soupçonné d’avoir participé au cambriolage d’une maison appartenant à Inoxtag.



Plus d'infos 👉 https://t.co/2aejjr7jD1 pic.twitter.com/tjtIrC8FyK — Le Progrès (@Le_Progres) March 18, 2025

Ce n'était pas la première fois qu'Inoxtag se faisait cambrioler. En effet, le logement avait déjà été "visité" lors de son ascension de l'Everest, pendant laquelle il n'était donc pas présent. On précise qu'à l'heure qu'il est, bien que Landy ait été placé en garde à vue, rien n'indique qu'il soit véritablement impliqué dans cette histoire, puisque tout ça repose sur le témoignage d'un informateur qui aurait envoyé à Inox la vidéo de son cambriolage, dans laquelle il affirmait qu'il reconnaissait Landy.

En attendant d'y voir plus clair sur cette histoire, le nom du rappeur fait donc le tour des réseaux sociaux et des médias, toujours si rapides quand il s'agit de critiquer des artistes rap. Cela nous paraît en effet assez étrange que le rappeur se mette à risquer des années de prison pour 10 000 euros de butin... En ce qui concerne l'artiste, on rappelle d'ailleurs que Landy vient de sortir son tout nouveau morceau "Wow" il y a quelques semaines, avec un clip qui a déjà largement dépassé le million de vues.