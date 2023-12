Et ils sont très sérieux...!

Lil Darius et Quavo demandent du sérieux dans leur tout nouveau clip "Didn't Come To Play". A travers les paroles, deux deux stars veulent passer un message : ils ne veulent pas qu'on passe à côté des phénomènes, car ils méritent toute l'attention du monde. Ils en profitent donc pour "flex" un grand coup dans ce clip, qu'on vous invite à découvrir.