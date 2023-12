Il veut la liberté du jeune homme qui se surnomme "Juju".

Mozzy partage "Free Juju", un nouveau single et un nouveau clip. Dans le clip, le rappeur demande justice pour "Juju" un jeune homme natif d'Oak Park que Mozzy a pris sous son aile et a tenté de mettre sur la bonne voie. Malheureusement, le jeune garçon est retombé dans ses vieilles habitudes et croupit désormais en prison. Le rappeur trouve cette situation injuste car il estime que tout le monde a droit à une seconde chance dans la vie.