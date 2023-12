Jahyanai dévoile l'émouvant clip de "Papa"

Un morceau qui parle de la séparation parents/enfants.

Le rappeur Guyanais Jahyanai est aussi douer pour kicker sur de grosses instrus drill, que pour chanter et essayer de toucher votre coeur. Cette semaine on le retrouve avec le clip du morceau "Papa", un morceau dans lequel il parle de ces enfants qu'on empêche de voir un de leurs parents parce que la séparation des adultes s'est mal passée. Le résultat, ce sont des enfants qui souffrent et à qui il manque quelque chose. Pas facile de s'emparer de ce genre de sujets sans tomber dans les clichés, mais Jahyanai s'en est plutôt bien tiré, qu'en pensez-vous?