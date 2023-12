Rocé de retour avec "Je sais je sais"

L'ancien a déjà tout vu !

Plus de 25 ans de rap dans les pattes pour Rocé, mais la passion semble toujours intacte. Il a même sorti un album en novembre, "Bitume", et cette semaine on le retrouve pour le clip d'un des extraits du projets. Il s'agit du morceau "Je sais je sais", un titre avec une rythmique un peu à l'ancienne et un refrain où on sent des influences de raï, le tout avec des paroles bien sensées. Pas si fréquent dans le rap FR de nos jours ! Un clip avec la participation d'artistes et de sportifs, comme Slimane Dazi par exemple.