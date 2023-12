Berry dévoile le clip du succulent "ERYKAH"

Un extrait de son premier album, "BERRYLAND".

Après une superbe performance au sein du projet de La Place, "Des Perles et Des Cendres", Berry vole désormais de ses propres ailes. Le rappeur dévoile ce vendredi 1er décembre son premier album "BERRYLAND", accompagné du clip d'un des plus beaux morceaux du projet : "ERYKAH". Une miel si doux produit par Appa et mis en images donc par Mathilde Falquerho et VUTOUIU.