Big Ben et Jungeli te font danser dans "C'est qui"

Nouveau carton en vue.

Big Ben, le rappeur de Lyon proche de Karim Benzema, n'a peut-être pas des milliards de vues sur sa chaîne Youtube. Mais c'est un artiste sérieux et appliqué, qui n'hésite pas à collaborer avec beaucoup d'artistes différents, et propose un univers musical très varié. Cette semaine, on le retrouve en compagnie de Jungeli pour le clip de "C'est qui". Un morceau dansant et entraînant qui pourrait bien devenir le prochain son viral sur TikTok, en tout cas tous les ingrédients sont réunis : une bonne topline, un rythme afro très à la mode et quelques pas de danse pour la chorégraphie. On vous laisse découvrir ce futur carton !