Jeune Mort dans un mood sombre avec "No Colors"

Pas beaucoup de couleurs dans sa grisaille...

La 75ème Session a encore révélé un sacré talent avec Jeune Mort, le rappeur de Noisiel (77) qui avait sorti son premier projet à la fin de l'année 2022. Et pour la fin de 2023, il a décidé de nous dévoiler un nouvel album, "No Colors", qui sort ce vendredi 1er décembre. Il a d'ailleurs décidé de dévoiler le clip du morceau éponyme, un titre assez triste et sombre, comme souvent pour le rappeur, qui arrive tout de même à nous redonner le sourire par le niveau de son kickage, très élevé. On a hâte de découvrir l'intégralité du projet.