A la poursuite de leurs rêves.

Yaro est de retour avec un nouvel album, un an et demi après la sortie de "Tout droit". Cette fois le projet s'appelle "Ciel" et il a été dévoilé ce 24 novembre. Un disque de 14 titres avec pas mal de feat, notamment un morceau en duo avec Ninho, qui s'appelle "Les étoiles", histoire de rester dans le thème du ciel. Le rappeur du 91 vient d'ailleurs de dévoiler le clip sur sa chaîne Youtube. Un clip en mode célébration, avec une grosse équipe confortablement installée dans un décor de luxe.