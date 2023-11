Matheos se sent détendu "Comme un Banquier"

Nouveau clip pour le youtubeur et acteur français.

Vous l'aviez peut-être découvert à travers ses vidéos humoristiques et politiques, publiées sous le nom de "Bonjour Tristesse". Mais Matthieu Longatte a plus d'une corde à son arc et cette semaine c'est en tant que rappeur qu'il se présente à vous pour dévoiler le clip de "Comme un Banquier". Un morceau qui est apparemment extrait d'un album qui devrait bientôt arriver, même si on a pas plus de précisions pour le moment. Dans le morceau, Matheos (son pseudonyme de rappeur) nous rappe son envie de croquer la vie à pleines dents, d'en profiter à fond et ne veut pas se contenter des miettes laissées par ceux qui dirigent.