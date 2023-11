Stal et Nezo sont de retour !

Près de cinq mois après la sortie de "3HUNNA", i300 est de retour. Le duo originaire de Levallois balance un tout nouveau single intitulé "Call Of". Un titre où Stal et Nezo déversent un flow toujours aussi puissant et sont toujours aussi complémentaires. "Call Of" est mis en images dans un clip réalisé par Alan Benoit.