Lujipeka joue la "Ligue Des Champions"

Une nouvelle sortie surprenante pour le rappeur.

Lujipeka s'était fait découvrir avec Columbine à ses débuts, mais sa musique a depuis beaucoup changé. Le rappeur s'apprête à dévoiler un nouvel album intitulé "Week-end à Marseille" et vient d'en dévoiler le premier extrait clippé. le morceau s'appelle "Ligue Des Champions" et l'instru ressemble beaucoup à celles qu'on peut retrouver dans certains albums de Jul ou "13'Organisé". Une instru sur laquelle Lujipeka fait des ravages, en kickant comme jamais, avec dextérité. On a hâte de découvrir tout son projet, qui s'annonce bien différent de tout ce qu'il a pu faire jusqu'ici !