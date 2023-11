Du bon gros Jay Rock en mode egotrip.

Jay Rock devrait enfin se rappeler au bon souvenir du public rap US, qui est resté un peu sur sa faim après la sortie de "Redemption" en 2018. Pour 2024, le rappeur a prévu de revenir avec "Eastside Johnny", dont il vient cette semaine de dévoiler un nouvel extrait, le morceau "Still That Way". Un morceau egotrip dans lequel le rappeur célèbre le chemin parcouru depuis ses débuts, et un clip dans lequel on le retrouve dans une grande étendue désertique à bord d'un énorme véhicule.