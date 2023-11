So la Lune dévoile le clip de "Au BPM"

Un morceau hyper mélancolique.

En 2022, So la Lune s'était imposé grâce à ses deux projets comme le phénomène rap français quais-incontournable, grâce à son univers, sa voix et son talent pour mettre de la mélodie dans les sons. 2023 est donc l'année de la confirmation et le rappeur a prévu du lourd pour la terminer en beauté, avec la sortie d'un nouvel album, "L'enfant de la pluie", prévu pour le 8 décembre prochain. Il vient d'ailleurs d'en dévoiler un extrait en clip. Le morceau s'appelle "Au BPM", il est à la fois très mélancolique et très axé sur la mélo, avec pas mal d'introspections. Pour la vidéo, on a droit à de très jolis plans qui semblent tournés au Japon, dans lesquels So apparaît toujours seul.