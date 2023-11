Des moyens et des idées pour ce nouveau clip de Drake et J.Cole.

En 2011, J.Cole et Drake sortaient "In The Morning" dans un anonymat quais-complet. Désormais ils sont à nouveau réunis alors qu'ils sont tous les deux au sommet, pour le clip de "First Person Shooter", morceau présent sur le dernier album de Drizzy "For All The Dogs". Le clip est complètement barré, avec un petit sketch au début, des marionnettes dans les bureau, J.Cole et Drake qui font une partie de ping pong dans un stade du Superbowl. On risque de beaucoup entendre parler de cette vidéo !