Bakari déroule dans "Supernova"

Le rappeur est en totale maîtrise.

6 mois après "Arcadia", Bakari planifie déjà le prochain album, qui devrait arriver le 8 décembre prochain. Un projet qui devait représenter une nouvelle étape dans la carrière du rappeur congolais, avec, on l'espère pour lui, une reconnaissance un peu plus "grand public". Car l'artiste a ce qu'il faut pour, et il le prouve une fois de plus avec ce nouveau single dévoilé cette semaine, "Supernova". Un morceau efficace, avec une instru 2step et un flow hyper mélodieux qui glisse facilement dans les oreilles.