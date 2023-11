Ben PLG connaît bien "Le goût du sel"

Nouveau clip très réussi pour le rappeur du 59.

Il a mis tout le monde d'accord avec ses couplets lâchés lors du Grünt 59, et il est déjà de retour avec de la nouveauté. Ben PLG, le rappeur du Nord qui s'était fait scandaleusement évincé de l'aventure "Nouvelle École", n'a pas baissé les bras et est même ressorti plus fort de cette épreuve. Il le prouve encore une fois avec la sortie de son nouveau clip, "Le goût du sel", sorte de fusion entre science fiction et fresque sociale, avec une vidéo très réussie dans laquelle une météorite se transforme en frigo capable de nourrir toute sa ville. Une idée vraiment originale, on valide !