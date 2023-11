Déjà le neuvième épisode de sa série de freestyles.

Près de deux mois après la sortie de "LARLAR 8" et son featuring avec Sadek, YL balance la suite. Le rappeur marseillais dévoile le neuvième épisode de sa série de freestyles, "LARLAR 9 (Encore)". Un morceau aux douces notes de guitare produit par Ando, Sobek et Bij, où YL déverse son timbre de voix puissant et grave. Il s'accompagne d'un clip réalisé par 4real et Tom Orsini.