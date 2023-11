Le clip est bien rythmé !

Impossible de faire une semaine sans Lola Brooke ne nous surprenne. Après ses feat avec Shenseea, French Montana, Bryson Tiller et pleins d'autres, c'est au tour de Coi Leray et Nija dans leur nouveau clip "Don't Get Me Started". Dans le visuel, on peut ainsi voir des motards et des danseuses se déhancher à fond les unes après les autres.