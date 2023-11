Shay et Niska : leur nouvelle brillante connexion sur "Sans Coeur"

Un deuxième featuring réussi après "Liquide" sorti en 2019.

Un mois après avoir annoncé son prochain album, Shay balance un nouvel extrait. Si le projet reste encore très mystérieux, après "Commando", elle dévoile un featuring avec Niska : "Sans Coeur". Une deuxième collaboration très sensuelle entre les deux rappeurs, quatre ans après leur précédent hit, "Liquide". Même recette pour le clip réalisé par Guillaume Doubet, Shay et Niska se retrouvent en soirée et un jeu de séduction débute. Toujours sans titre (même si quelques rumeurs circulent) et sans date, la rappeuse belge fait doucement monter la pression en attendant la sortie de son troisième album.