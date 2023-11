Dinos et Dosseh réunis dans "VS"

Un gros banger pour la sortie de Call of Duty : Modern Warfare III.

On ne s'y attendait pas du tout, mais la grosse surprise de la semaine est signée Dinos et Dosseh. A l'occasion de la sortie de "Call Of Duty : Modern Warfare III", et avec l'aide du label SPKTAQLR, les deux rappeurs nous ont sorti un morceau à la gloire du célèbre jeu vidéo de tir. Un morceau rempli de phases que seuls ceux qui ont déjà joué à un "Call Of Duty : Modern Warfare" pourront comprendre, pour le plus grand plaisir des fans hardcore du jeu. Et un clip qui est lui aussi rempli d'images tirées du jeu. On valide l'idée ! En attendant, peut-être un jour, un skin Dinos ou un skin Dosseh pour incarner vos rappeurs favoris dans le jeu, à l'image de Nicki Minaj, Snoop Dogg ou 21 Savage qui ont déjà le leur.