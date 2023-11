Le clip est sorti quatre ans après la chanson originale.

Alors que les fans attendaient depuis quatre ans la sortie officielle de "What's that", Tee Grizzley le dévoile enfin ! En effet, ce son a été diffusé pour la première fois en 2018 avant le décès brutal du chanteur PnB Rock en 2022. Dans le clip, on a l'impression qu'on rend hommage au chanteur, même si les paroles ne coïncident pas trop avec les images. On peut aussi voir des images d'archive ou même quelques extraits de certains clips réalisés par l'artiste décédé.