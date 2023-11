Saamou Skuu met des touchdown comme en "NFL"

Nouveau clip bien énervé pour le rappeur du 19ème.

Le rap de Paris intra-muros se porte toujours aussi bien, et Saamou Skuu est là pour le montrer. L'école de la "découpe" est née à Paris Nord en vie comme jamais, et le rappeur vient cette semaine exercer son art dans le clip de "NFL". Un banger drill à l'ambiance hyper street, accompagné d'un visuel très réussi, tourné dans la rue mais avec énormément de plans et d'effets intéressants. Le rappeur sera bientôt en concet à la Maroquinerie, le 8 décembre prochain, si jamais il y en a qui sont chauds !