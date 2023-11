Un titre en feat avec kelaak.

Pas de repos pour web7 (anciennement 7Jaws), qui vient de sortir un tout nouvel EP 6 titres le 20 octobre dernier. Le projet s'appelle "Wizard child" et il continue de l'exploiter en dévoilant cette semaine le clip de "no ui no bullshit". Un featuring avec keelak au tempo assez rapide, assez énergique, et pour tourner la vidéo, ils sont partis à Tokyo ! Quel meilleur endroit pour ce genre de sons un peu futuristes? On vous laisse découvrir tout ça.