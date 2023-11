C'est un titre tiré de son quatrième album.

Alors qu'il est sur le point de dévoiler son nouvel album "Decided 2" YoungBoy Never Broke Again nous balance son clip "Slime Examination". On peut remarquer dans la vidéo que le chanteur se trouve dans un endroit isolé, avec un visuel très net. Il est entouré de deux jeunes femmes et d'un petit garçon en train de profiter de sa vie de star dehors et à l'extérieur de sa résidence de l’Utah.