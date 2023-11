Youngboy NBA crucifié dans "Return of Goldie"

Le rappeur a toujours aimé choquer.

Youngboy NBA s'apprête à nouveau à faire main basse sur le rap game US? comme à quasiment chacune de ses sorties depuis son explosion en 2019/2020. Cette fois, le rappeur va dévoiler un tout nouvel album, "Decided 2", prévu pour le 10 novembre prochain, qui est la suite du premier volume sorti en 2018. Et pour teaser un peu l'arrivée du projet, Youngboy vient de sortir le clip de "Return of Goldie", extrait de l'album. Un morceau où il reste dans le même univers musical que d'habitude, mais c'est le clip qui risque de faire beaucoup parler, puisqu'il y apparaît crucifié sur une croix. Le rappeur a compris comment attirer l'attention !