Rémy se dévoile dans "Le fils de la gardienne"

Encore un morceau poignant de plus dans son catalogue.

Rémy est de retour, après avoir réglé quelques soucis d'ordre financiers, comme on vous en parlait ici. Et il a prévu du lourd, puisqu'il a annoncé la sortie d'un album le 24 novembre, pour très bientôt. Il vient même de dévoiler le clip du premier extrait, qui s'appelle "Le Fils de la gardienne" (qui sera aussi le nom de l'album). Un morceau dans lequel il parle du travail de sa mère, on en découvre donc un peu plus sur son univers, puisque c'est avec elle qu'il a grandi. Un morceau poignant avec un clip hyper réaliste et assez touchant, comme souvent avec Rémy d'Auber'.