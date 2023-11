Les deux artistes martiniquais mettent le feu !

Deux mois après la sortie du très entraînant "Yozo" avec Natoxie et et Yozo, Meryl est de retour. La rappeuse balance le sombre "Aymeric", en featuring avec John Crepy. Une collaboration puissante où les deux artistes martiniquais déversent un flow bien vénère, mis en images dans un clip réalisé par Carte Blanche. Une sortie qui fait plaisir et qui permet de nous tenir en haleine avant son concert au Zénith de Paris le 16 mars 2024.