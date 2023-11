Le rappeur américain commence à teaser son prochain projet.

Cinq mois après la sortie de son dernier projet "Richest Opp", YoungBoy Never Broke Again balance déjà la suite. Le rappeur américain dévoile ce vendredi 27 octobre les trois premiers extraits de son prochain disque : "Decided 2", qui succèdera au premier volet sorti en 2018. Pour l'occasion, il publie le clip d'un de ses singles : "Deep Down".