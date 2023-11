Kodak Black amoureux dans "Eaze Your Mind"

Il a changé le frérot !

On n'avait plus trop de nouvelles de Kodak Black ces dernières semaines, ce qui est plutôt une bonne chose : ça veut dire qu'il ne s'est pas fait arrêté une fois de plus. Mais maintenant, l'heure est venue pour lui de faire son retour dans le game avec des singles inédits. On imagine que ça annonce la sortie d'un prochain album. Le morceau s'appelle "Eaze Your Mind", et il s'agit, bizarrement, d'une chanson d'amour. Une chanson d’amour à la Kodak, tout en "mumble rap", en attitude gansgta et en vulgarité, mais tout de même, le rappeur ne nous avait pas habitués à ce registre. Du coup, on est curieux de voir la suite ! Et vous?