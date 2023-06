Kodak Black s'est rendu à la police

Ce n'était peut-être pas une mauvaise décision.

Visé par un mandat d'arrêt depuis plusieurs mois, Kodak Black vient de prendre la décision de se rendre à la justice. Les autorités lui reprochaient son absence à l'un de ses dépistages de drogues rendus obligatoires depuis son arrestation l'été dernier pour possession de stupéfiants. Le rappeur faisait depuis l'objet d'un mandat d'arrêt. Visiblement, Kodak a préféré se rendre de lui-même à la police et répondre de cette absence. Un passage par la case garde-à-vue qui aurait selon son avocat duré un peu moins d'une heure.

"J'ai demandé à ce qu'il soit libéré contre une caution plus élevée, le juge a accordé cette demande. [...] Il a donc payé 250.000$ et a pu être libéré en moins d'une heure. Le but de ma demande, c'était qu'il puisse aller en tournée sans être soumis à une surveillance oppressante."

De son côté, le shérif du comté de Broward où le rappeur s'était rendu confirme bien qu'il a depuis été libéré. Se rendre à la police n'était donc peut-être pas une mauvaise idée. Elle permet en tout cas à Kodak Black de partir sereinement en tournée aux côtés de Lil Durk, sans la pression d'être visé par un mandat d'arrêt.

Depuis 2022, le rappeur de Floride est pris dans une affaire de trafic de drogue. Arrêté par hasard par la police en juillet dernier pour un simple contrôle, Kodak avait alors été contrôlé avec plus de 30 pilules d'oxycodone (opioides) et 75.000$ d'espèces sur lui. Il avait directement été interpellé et placé en détention.