Le clip a été produit par S.Dot & 254Bodi.

On dirait que la trahison forge notre personnalité. C'est aussi le cas de A Boogie Wit da Hoodie qui exprime son ressenti dans son nouveau clip "Did Me Wrong", notamment de ses relations amoureuses. Tantôt le rappeur s'adresse à son ex copine, tantôt évoque ses relations toxiques.