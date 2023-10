Jogga remixe "Skeu Skeu" avec Naza, Wilsko et 7ia

Attention, hit en vue.

Jogga a fait une entrée fracassante dans le game avec la sortie de son morceau "Skeu Skeu", devenu ultra-viral sur TikTok. Et cette semaine, c'est l'heure de prolonger encore un peu le kiff, avec la sortie du clip du remix de la chanson ! Un remix sur lequel est invité Naza, en plus de Wilsko et 7ia qui étaient déjà présents. Évidemment, on a droit au désormais célèbre pas de danse avec les genous de la chorégraphie, et à une vidéo où on sent qu'il y a une très bonne ambiance. Avec ça, le morceau devrait continuer à tourner encore longtemps !