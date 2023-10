Un retour aux sources pour le rappeur.

Cinq mois après la sortie de son dernier album "niyya", Hatik revient aux bases. Le rappeur dévoile le dixième épisode de sa série de freestyles "Chaise Pliante". Un nouvel extrait publié cinq ans après le premier morceau. Un titre où Hatik déverse un flow incisif sur une instrumentale sombre et qui s'accompagne d'un clip en noir et blanc réalisé par Alain et Lucas.