Joell Ortiz et Kxng Crooked dévoilent "The Tale of 2 Cities"

Un clip extrait de leur album commun.

Pour les amateurs de rap old school, on a exactement ce qu'il vous faut pour occuper vos oreilles pendant cette semaine. Une belle connexion East Coast / West Coast, avec un feat entre Kxng Crooked et Joell Ortiz, extrait de leur album commun "Prosper". Un morceau assez léger avec un sample plutôt joyeux, et les deux rappeurs qui sont en mode célébration. le clip est rempli de p^lans tournés dans les rues des deux villes, afin de propager ce qui fait 'lessence de leur "street". L'effet est réussi, qu'en pensez-vous?