Un clip avec beaucoup de pas de danse !

Tyga veut faire de 2023 son année de gloire. En à peine quelques heures, son clip "Bops Goin Brazy" enflamme déjà Youtube. Dans la vidéo, on voit le rappeur alterné des habits en noir et blanc avec un groupe de filles et de garçons se déhancher sur une piste de danse. Une incroyable chorégraphie